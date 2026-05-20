Caso Tisci | difesa chiede rogatoria per interrogare Mahmood in Italia

In un procedimento legale legato al caso Tisci, la difesa ha richiesto una rogatoria internazionale per poter interrogare in Italia il cantante Mahmood. Sono stati presentati 64 quesiti mirati a chiarire alcuni aspetti del suo ruolo e delle sue azioni. Il cantante ha scelto di non comparire volontariamente e ha rifiutato l’interrogatorio senza presentarsi. La richiesta di rogatoria mira a ottenere le sue dichiarazioni attraverso la collaborazione delle autorità straniere coinvolte.

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