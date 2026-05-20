Caso Tisci | difesa chiede rogatoria per interrogare Mahmood in Italia
In un procedimento legale legato al caso Tisci, la difesa ha richiesto una rogatoria internazionale per poter interrogare in Italia il cantante Mahmood. Sono stati presentati 64 quesiti mirati a chiarire alcuni aspetti del suo ruolo e delle sue azioni. Il cantante ha scelto di non comparire volontariamente e ha rifiutato l’interrogatorio senza presentarsi. La richiesta di rogatoria mira a ottenere le sue dichiarazioni attraverso la collaborazione delle autorità straniere coinvolte.
? Domande chiave Cosa contengono i 64 quesiti della difesa per interrogare Mahmood?. Come ha fatto il cantante a rifiutare la deposizione volontaria?. Perché i legali di Tisci chiedono l'accesso allo smartphone del cantante?. Chi ha consegnato il drink che avrebbe causato il blackout?.? In Breve Difesa chiede 64 quesiti specifici per interrogare Mahmood sotto giuramento a New York.. Accusa di Patrick Cooper riguarda eventi avvenuti tra il 29 e il 30 giugno 2024.. Legali richiedono accesso ai messaggi WhatsApp e contenuti digitali dello smartphone del cantante.. Michael Alexander è l'amico comune che ha mediato l'incontro tra Tisci e Cooper..... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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