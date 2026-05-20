Le autorità continuano a esaminare i dispositivi elettronici delle due vittime coinvolte nel caso ricina, concentrandosi in particolare sulle chat relative alle loro patologie. L’indagine si concentra sui sette dispositivi analizzati, con particolare attenzione ai dati che potrebbero emergere dalle conversazioni e dai contenuti memorizzati. L'Anticrimine sta valutando i messaggi e le informazioni digitali per cercare di chiarire eventuali collegamenti o motivazioni legate alle condizioni di salute delle vittime.

? Domande chiave Cosa emergerà dalle chat sulle patologie delle due vittime?. Quali dettagli riveleranno i sette dispositivi elettronici analizzati?. Chi è l'infermiere amico della famiglia convocato in Questura?. Come influiranno le ricerche online sulla ricostruzione del movente?.? In Breve Analisi di sette dispositivi elettronici tra cui due iPhone e due modem.. Interrogatori a Campobasso coinvolgono circa venti persone tra parenti e conoscenti.. Don Stefano Fracassi e l'infermiere amico della famiglia sono figure chiave.. Esame chat relative alle patologie affrontate tra il 25 e il 28 dicembre.. Gli esperti informatici dell’Anticrimine inizieranno a esaminare sette dispositivi elettronici prelevati lo scorso 4 maggio nella casa della famiglia Di Vita a Pietracatella. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso ricina: l’Anticrimine esamina i dispositivi delle vittime

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Caso ricina: esperti da Roma sequestrano i dispositivi delle vittime? Cosa scoprirai Cosa nascondono i dispositivi elettronici sequestrati nella casa di Pietracatella? Quali messaggi digitali emergeranno dall'analisi...

Avvelenamento da ricina, la casa del mistero si riapre: gli investigatori puntano su chat, messaggi e dispositivi delle vittimePer la prima volta gli esperti della Scientifica provenienti da Roma faranno il loro ingresso nella casa che custodisce il mistero della ricina.

Madre e figlia avvelenate con la ricina: la nuova ipotesi sul caso cambia tuttoCambia tutto nel caso di madre e figlia avvelenate con la ricina. La nuova ipotesi dopo l’analisi dei dispositivi elettronici. Non solo le parole nella testimonianza dell’infermiere che ha fatto le ... newsmondo.it

Avvelenate a Campobasso, un Mister X cercava online la ricina: La vittima sente il sapore?. Inchiesta dell’AnticrimineC'è un mister X (o una miss X) che, nascosto dietro l'anonimato di un nick name, si informava a dicembre scorso su forum e community social circa i ... ilmessaggero.it