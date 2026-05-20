Caso Ravetto | la Lega in affanno per l’ascesa di Vannacci

Nel quadro delle recenti elezioni, il superamento del 4% da parte di Vannacci ha portato a un aumento del premio di maggioranza, modificando gli equilibri politici. La decisione di Ravetto di sostenere questa candidatura ha creato tensioni all’interno del centrodestra, mettendo in discussione l’unità della coalizione. La conseguenza più immediata riguarda le ripercussioni sulla distribuzione dei seggi e sulla composizione delle alleanze future, evidenziando uno scenario politico in evoluzione.

? Punti chiave Come influenzerà il superamento del 4% di Vannacci il premio di maggioranza?. Perché la scelta di Ravetto mette in crisi l'equilibrio del centrodestra?. Quali strategie userà Salvini per non perdere voti verso Futuro Nazionale?. Chi ha causato lo scontro sulla difesa tra Lega e Fratelli d'Italia?.? In Breve Futuro Nazionale supera il 4% nei sondaggi secondo le ultime rilevazioni.. Bignami e Tajani divergono su revoca cittadinanza dopo il caso El Koudri.. Discussione sanità e intramoenia causa rinvio esame parlamentare al 3 giugno.. Crosetto e Meloni contestano proposta Lega su impegno 5% Pil per Nato..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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