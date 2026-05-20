Caso Paganelli | entra nel pool un esperto di antropologia biologica

In un nuovo sviluppo del caso Paganelli, è stato inserito nel pool di difesa un esperto di antropologia biologica. La sua analisi delle ferite della vittima potrebbe fornire dettagli sulla dinamica dell'aggressione e sui possibili strumenti utilizzati. L'esame antropologico della scena del crimine potrebbe portare alla luce elementi ancora inesplorati, come tracce biologiche o caratteristiche specifiche delle ferite. Questi nuovi approfondimenti potrebbero influenzare le prossime fasi del procedimento giudiziario, offrendo dettagli aggiuntivi sulla ricostruzione dei fatti.

? Punti chiave Come cambierà la strategia difensiva con l'analisi delle ferite della vittima?. Quali nuove prove emergeranno dallo studio antropologico della scena del crimine?. Perché la difesa punta sulla contestazione dei dati medici già raccolti?. In che modo le analisi biomeccaniche influenzeranno il processo a Dassilva?.? In Breve Francesco Maria Galassi lavora per gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi di Rimini.. Il docente polacco insegna presso l'Università di Lodz in Polonia.. L'omicidio di Pierina Paganelli è avvenuto a Rimini il 3 ottobre 2023.. La nomina è stata ufficializzata durante il programma Incidente Probatorio su Canale 122. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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IL CASO PIERINA PAGANELLI, IL PUNTO DOPO L'OTTAVA UDIENZA

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