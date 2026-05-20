Caso Gaudenzi | Rai deve pagare 350.000 euro per demansionamento

In un caso giudiziario recente, la Rai è stata condannata a pagare circa 350.000 euro a un ex dipendente per demansionamento. La causa riguarda la mancata proposta di alternative lavorative adeguate durante un periodo di isolamento. Durante questa fase, sono state fatte promesse verbali che, secondo la decisione dei giudici, non sono state rispettate. La vicenda si inserisce in un quadro di contestazioni legate alle modalità di gestione del rapporto di lavoro e alle promesse non mantenute.

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? Domande chiave Come ha fatto la Rai a non offrire alternative lavorative valide?. Quali promesse verbali sono state tradite durante l'isolamento di Gaudenzi?. Perché la decisione di Monica Maggioni ha scatenato questo contenzioso?. Quali conseguenze avrà questa sentenza sulla gestione dei dirigenti Rai?.? In Breve Monica Maggioni aveva revocato gli incarichi operativi a Gaudenzi nel 2021.. Contratto aziendale imponeva tre alternative lavorative entro quaranta giorni dalla revoca.. L'isolamento professionale del giornalista è durato per un intero anno.. Sentenza stabilisce precedenti sulla tutela della dignità professionale dei dirigenti Rai. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Gaudenzi: Rai deve pagare 350.000 euro per demansionamento ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Carta docente: 350.000 euro di risarcimento per 250 docenti precari? Domande chiave Chi può presentare ricorso entro la scadenza del 15 luglio 2026? Perché l'importo della Carta docente è stato ridotto per tutti?... Stefano Buzzotta nella storia de L’Eredità: 350.000 euro in tre serateCi sono puntate televisive che finiscono subito nel dimenticatoio e altre che restano impresse nella memoria collettiva.