Caso Bakary Sako | l’autopsia rivela la violenza dell’aggressione

Da ameve.eu 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le indagini sul caso di Bakary Sako si concentrano sui filmati di sorveglianza del bar, che mostrano dettagli dell’aggressione. L’autopsia effettuata sui resti del corpo ha evidenziato segni di violenza consistente. Due uomini maggiorenni sono stati accusati di omicidio volontario e sono attualmente in custodia. Le immagini e i risultati dell’autopsia sono al centro delle verifiche degli inquirenti, che cercano di ricostruire con precisione la dinamica dell’aggressione.

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? Domande chiave Cosa rivelano i filmati del bar sulla dinamica dell'assalto? Chi sono i due maggiorenni accusati di omicidio volontario? Perché il proprietario del bar è indagato per favoreggiamento? Come potrebbe il ritardo dei soccorsi aver influenzato la morte??? In Breve Autopsia del medico Vaglio richiede sessanta giorni per la relazione definitiva. Sei indagati tra cui Fabio Sale, Cosimo Colucci e quattro minorenni. Il proprietario del bar è indagato per favoreggiamento nei confronti . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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