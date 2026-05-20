Casentino | i carabinieri scoprono famiglia di imprenditori e dipendente coinvolti in un giro di droga
A Casentino, i carabinieri hanno individuato una famiglia di imprenditori e un loro dipendente coinvolti in un traffico di droga. L’indagine si è concentrata su diverse attività sospette, portando alla scoperta di un giro illecito che coinvolge più persone legate tra loro. La scoperta si è concretizzata con perquisizioni e sequestri, che hanno confermato l’attività illegale. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le verifiche per chiarire l’entità del traffico e le eventuali responsabilità.
Arezzo, 20 maggio 2026 – Casentino: i carabinieri scoprono una famiglia di imprenditori e un dipendente coinvolti in un giro di droga. I Carabinieri della Compagnia di Bibbiena, a seguito di accertamenti scaturiti da un normale servizio di controllo del territorio, hanno arrestato tre persone, tra cui moglie e marito, titolari di un tomaificio e un loro dipendente, deferendo anche il figlio della coppia alla Procura dei minori, in quanto ritenute responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività è scaturita da un posto di controllo effettuato dai Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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L'odore è forte e inconfondibile e i carabinieri scoprono la droga in soggiornoL’odore era di quelli inequivocabili, peccato che a sentirlo siano stati i carabinieri che erano lì per una perquisizione (legata tuttavia a un altro...