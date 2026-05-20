Casentino | i carabinieri scoprono famiglia di imprenditori e dipendente coinvolti in un giro di droga

A Casentino, i carabinieri hanno individuato una famiglia di imprenditori e un loro dipendente coinvolti in un traffico di droga. L’indagine si è concentrata su diverse attività sospette, portando alla scoperta di un giro illecito che coinvolge più persone legate tra loro. La scoperta si è concretizzata con perquisizioni e sequestri, che hanno confermato l’attività illegale. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le verifiche per chiarire l’entità del traffico e le eventuali responsabilità.

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