Caseifici Aperti 2026 in Emilia Romagna il 23 e 24 maggio | 53 i produttori il programma

Nel fine settimana del 23 e 24 maggio si svolgerà in Emilia Romagna l’edizione 2026 di Caseifici Aperti, un evento che coinvolge 53 produttori locali. Durante le due giornate, i visitatori avranno l’opportunità di conoscere da vicino il lavoro delle aziende casearie, visitare gli impianti e assaggiare i prodotti freschi. L’iniziativa mira a promuovere le attività tradizionali del territorio e a offrire un’esperienza diretta nel mondo dei caseifici. L’evento si svolge in diverse località della regione.

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Bologna, 20 maggio 2026 — Torna nel weekend uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di enogastronomia e del turismo esperienziale. Sabato 23 e domenica 24 maggio il Consorzio del Parmigiano Reggiano apre le porte dei caseifici con l’edizione 2026 di Caseifici aperti, l’iniziativa che consente a curiosi, famiglie e foodies di entrare nel cuore della produzione della Dop e di vivere da vicino tutte le fasi di lavorazione del formaggio simbolo del Made in Italy. Il Parmigiano Reggiano riparte dal weekend di Caseifici Aperti, sabato 3 e domenica 4 ottobre. Visite guidate al caseificio e al magazzino di stagionatura, spacci aperti,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caseifici Aperti 2026 in Emilia Romagna il 23 e 24 maggio: 53 i produttori, il programma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Dimore storiche, quali visitare in Emilia Romagna il 24 maggio 2026Domenica 24 maggio l’Emilia Romagna si trasforma in un grande museo a cielo aperto: porte che di solito restano chiuse si aprono al pubblico,... Dimore storiche, quali visitare (gratis) in Emilia Romagna il 24 maggio 2026Domenica 24 maggio l’Emilia Romagna si trasforma in un grande museo a cielo aperto: porte che di solito restano chiuse si aprono al pubblico,... Torna sabato 23 e domenica 24 maggio una nuova edizione di Caseifici Aperti, l'appuntamento promosso dal Consorzio del Parmigiano Reggiano. Saranno 53 i caseifici coinvolti nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Mantova e Bologna. #ANSAT x.com Caseifici Aperti 2026 in Emilia Romagna il 23 e 24 maggio: 53 i produttori, il programmaVisite guidate, degustazioni, cooking show, laboratori per bambini e perfino sessioni di fitness tra le forme della Dop più celebre d’Italia. Debutta l’evento off ai Giardini Margherita di Bologna, co ... ilrestodelcarlino.it Parmigiano Reggiano, al via edizione 2026 di Caseifici ApertiConto alla rovescia per l'edizione 2026 di Caseifici Aperti, in programma sabato 23 e domenica 24 maggio. (ANSA) ... ansa.it