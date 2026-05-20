Casale Comics | i Krumiri disegnati dagli artisti aiutano la ricerca

Durante la fiera Casale Comics, gli artisti hanno creato disegni di personaggi ispirati ai supereroi, destinati a finanziare la ricerca medica. I proventi derivanti dalla vendita di queste opere verranno devoluti a ricercatori impegnati in studi clinici e innovativi nel campo della salute. La manifestazione ha coinvolto diversi artisti che hanno contribuito con le proprie creazioni, mentre i fondi raccolti sono stati destinati a progetti di ricerca specifici, senza coinvolgere nomi di enti o persone.

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? Punti chiave Come possono i disegni dei supereroi finanziare la ricerca medica?. Chi sono i ricercatori che beneficeranno dei proventi della fiera?. Cosa rende speciali le confezioni di Krumiri vendute al Castello?. Perché i fondi raccolti sono destinati alle patologie da amianto?.? In Breve Organizzatori Daniela Balbi e Adriano Taricco gestiscono l'evento per la realtà mON!. Proventi destinati al DAIRI dell'Ospedale Santo Spirito per studi sulle patologie da amianto. Famiglia Portinaro offre Krumiri Rossi decorati da illustratori presso il Castello del Monferrato. Manifestazione prevista per i giorni 23 e 24 maggio a Casale Monferrato. Il... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Casale Comics: i Krumiri disegnati dagli artisti aiutano la ricerca ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: I modelli disegnati dagli studenti sfilano in passerella a Villa Ghirlanda 10 artisti nel Castello: la mostra Animals a CasaleL’Associazione Echorama sta per trasformare l’ex cappella del Castello di Casale Monferrato in uno spazio espositivo dedicato al rapporto tra uomo e... Casale Comics & Games 2026: la città si trasforma nella capitale della cultura popCasale Comics & Games 2026 porta a Casale oltre 500 artisti, ospiti internazionali, cosplay, videogiochi, mostre e concerti ... ilpiccolo.net Le mostre di Casale ComicsIl cammino verso Casale Comics ha appena visto concludersi una settimana densa di emozioni ed inaugurazioni, ma ci sono ancora un paio di eventi estremamente interessanti da segnare sul calendario pri ... ilmonferrato.it