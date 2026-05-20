Casa | geometri contributo categoria per rafforzare provvedimento
I geometri e geometri laureati sono stati ascoltati ieri dalla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati in occasione dell’iter di conversione di un decreto-legge. Durante l’audizione, i rappresentanti della categoria hanno discusso di un contributo specifico volto a rafforzare un provvedimento in corso di approvazione. L’incontro ha coinvolto anche altri soggetti, e si è concentrato sulle possibili implicazioni e modalità di applicazione della misura proposta.
(Adnkronos) – Il Consiglio nazionale geometri e geometri laureati ha preso parte all’audizione, che si è tenuta ieri, presso la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, nell’ambito dell’iter di conversione del decreto-legge n. 66 del 2026, recante disposizioni urgenti in materia di Piano Casa. Nel corso dell’intervento, il presidente del Consiglio nazionale geometri e geometri. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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