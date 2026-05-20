Casa | geometri contributo categoria per rafforzare provvedimento

I geometri e geometri laureati sono stati ascoltati ieri dalla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati in occasione dell’iter di conversione di un decreto-legge. Durante l’audizione, i rappresentanti della categoria hanno discusso di un contributo specifico volto a rafforzare un provvedimento in corso di approvazione. L’incontro ha coinvolto anche altri soggetti, e si è concentrato sulle possibili implicazioni e modalità di applicazione della misura proposta.

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