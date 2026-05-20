Carta docente | sì ad audiovivisi no abbonamento a Piattaforme streaming FAQ

La Carta docente può essere usata per acquistare audiovivisi, ma non per sottoscrivere abbonamenti a piattaforme di streaming che offrono contenuti audiovisivi. Questa distinzione è stata chiarita attraverso alcune FAQ ufficiali, che specificano le modalità di utilizzo dei fondi destinati all’aggiornamento professionale degli insegnanti. Pertanto, gli insegnanti interessati a usufruire della carta devono orientarsi verso acquisti di materiale didattico o corsi, escludendo gli abbonamenti a servizi di streaming.

La Carta docente non si può utilizzare per l'abbonamento alle Piattaforme su cui sono disponibili audiovisivi. FAQ L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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