Carta docente | sì ad audiovivisi no abbonamento a Piattaforme streaming FAQ

Da orizzontescuola.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Carta docente può essere usata per acquistare audiovivisi, ma non per sottoscrivere abbonamenti a piattaforme di streaming che offrono contenuti audiovisivi. Questa distinzione è stata chiarita attraverso alcune FAQ ufficiali, che specificano le modalità di utilizzo dei fondi destinati all’aggiornamento professionale degli insegnanti. Pertanto, gli insegnanti interessati a usufruire della carta devono orientarsi verso acquisti di materiale didattico o corsi, escludendo gli abbonamenti a servizi di streaming.

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