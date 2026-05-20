Caro carburanti al via il piano di sostegno per le imprese

Da trentotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato annunciato un nuovo piano di sostegno rivolto alle imprese del settore dei carburanti. La Provincia autonoma di Trento ha deciso di offrire finanziamenti a fondo perduto a chi investe sulla propria autonomia energetica e sulla sostenibilità ambientale. Questa misura mira a favorire progetti che migliorino l’efficienza e riducano l’impatto ambientale delle attività aziendali. Non sono stati forniti dettagli sui requisiti specifici o sulle modalità di accesso alle risorse.

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Se l'azienda investe sulla propria autonomia energetica e sulla sostenibilità, la Provincia autonoma di Trento risponde garantendo una copertura finanziaria a fondo perduto. È questo il principio cardine del nuovo 'Bando resilienza energetica' che mette a disposizione del tessuto produttivo una. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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