Caro carburanti al via il piano di sostegno per le imprese

È stato annunciato un nuovo piano di sostegno per le imprese che investono in autonomia energetica e sostenibilità. La Provincia autonoma di Trento ha deciso di offrire un contributo a fondo perduto a favore delle aziende che scelgono di sviluppare progetti in questo settore. La misura mira a incentivare investimenti in energie rinnovabili e miglioramenti ambientali, con l’obiettivo di sostenere la crescita economica locale. L’operazione si inserisce in un quadro di iniziative volte a favorire la transizione energetica del territorio.

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Se l'azienda investe sulla propria autonomia energetica e sulla sostenibilità, la Provincia autonoma di Trento risponde garantendo una copertura finanziaria a fondo perduto. È questo il principio cardine del nuovo 'Bando resilienza energetica' che mette a disposizione del tessuto produttivo una. 🔗 Leggi su Trentotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Caro carburanti, le imprese lanciano l’allarme: “Il settore del trasporto persone su gomma è al collasso”ROMA – La continua impennata dei prezzi dei carburanti sta mettendo in ginocchio le aziende italiane operanti nel settore del trasporto persone. Caro carburanti: piano da 10 milioni di euro per le impreseDal 1° giugno al via la nuova misura con incentivi potenziati fino al 40% a fondo perduto per automezzi, impianti fotovoltaici e riqualificazione delle strutture aziendali Se l’azienda investe sulla p ... ladigetto.it Caro carburanti, la Pat: Nuovo piano da 10 milioni di euro per le imprese. Incentivi a fondo perduto per automezzi, impianti fotovoltaici e riqualificazioni: i dettagliTRENTO. Caro carburanti, dalla Provincia nuovo piano da 10 milioni di euro per le imprese. Ad annunciarlo è Piazza Dante, che precisa come la misura prenderà il via dall' 1 giugno, con incentivi poten ... ildolomiti.it