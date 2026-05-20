Carlo Frascari confermato segretario regionale dello Snals Abruzzo

Sabato 16 maggio si è svolto a Pescara il congresso regionale dello Snals-Confsal Abruzzo, durante il quale è stata confermata la carica di segretario regionale del sindacato. L'evento ha visto la partecipazione dei rappresentanti sindacali della regione, che hanno discusso del rinnovo delle cariche sociali. In questa occasione, è stato deciso di mantenere in carica Carlo Frascari come segretario regionale dello Snals Abruzzo. La riunione ha portato alla conferma delle nomine attuali per la regione.

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