Carlo Frascari confermato segretario regionale dello Snals Abruzzo

Da ilpescara.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 16 maggio si è svolto a Pescara il congresso regionale dello Snals-Confsal Abruzzo, durante il quale è stata confermata la carica di segretario regionale del sindacato. L'evento ha visto la partecipazione dei rappresentanti sindacali della regione, che hanno discusso del rinnovo delle cariche sociali. In questa occasione, è stato deciso di mantenere in carica Carlo Frascari come segretario regionale dello Snals Abruzzo. La riunione ha portato alla conferma delle nomine attuali per la regione.

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Carlo Frascari è stato confermato segretario regionale del sindacato Snals Abruzzo.La conferma è avvenuta nel corso del congresso regionale dello Snals-Confsal Abruzzo che si è tenuto a Pescara sabato 16 maggio  per il rinnovo delle cariche sociali regionali. L’assise congressuale si è svolta. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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