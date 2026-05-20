Due imprenditori si sono espressi riguardo al ruolo dell’Autodromo di Imola, sottolineando come la sede possa rappresentare un’opportunità di cambiamento e innovazione per le imprese locali. La decisione di scegliere questa location non è casuale e si basa sulla percezione del suo potenziale come punto di riferimento per lo sviluppo economico e tecnologico. Durante l’intervento, sono state illustrate le possibilità di collaborazione tra aziende e l’importanza di valorizzare il sito come spazio di crescita e futuro imprenditoriale.

Una scelta, quella dell’Autodromo di Imola, che non è casuale. «Imola rappresenta perfettamente i valori che oggi servono alle imprese: velocità di adattamento, capacità di innovare, lavoro di squadra e visione strategica», spiega Carlo Alberto Asioli, consigliere del Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria. «L’Autodromo è un simbolo internazionale di competizione e passione, ma anche un luogo che racconta il coraggio di affrontare il cambiamento». Il filo conduttore dell’evento è proprio la trasformazione che sta attraversando il sistema produttivo. «Oggi il cambiamento non è più qualcosa di straordinario, ma una condizione permanente», sottolinea Asioli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carlo Alberto Asioli e Leonardo Figna: «A Imola cambiamento, innovazione e futuro delle imprese»

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