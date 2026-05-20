Carletto dice Neymar | una magia di O Ney ti cambia la vita

Da gazzetta.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancelotti ha annunciato che l'attaccante brasiliano, a 34 anni, parteciperà per la quarta volta ai Mondiali con la nazionale del suo paese. Nei giorni scorsi, Carletto ha dichiarato che Neymar rappresenta una figura capace di cambiare le partite con le sue giocate. La squadra si prepara alla fase finale del torneo, con il giocatore che si è allenato regolarmente e sarà presente nella rosa ufficiale. La competizione si avvicina e l'attenzione si concentra sulla presenza del celebre attaccante.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il momento di svelare gli attaccanti della Seleçao per il Mondiale, il ct Ancelotti si concede una sapiente pausa teatrale: "Ahora viene lo bonito.". Sì, viene il bello, perché 200 milioni di brasiliani sono in attesa: c’è o non c’è? E Carletto legge: "Neymar Junior, Santos". Sì, c’è! O Ney scoppia a piangere sul divano di casa. Disputerà il suo quarto Mondiale, a 34 anni. I bambini impazziscono di gioia, qualche adulto meno: "Mai decisivo al Mondiale. E i comportamenti?". Resta a casa Joao Pedro, 10 anni più giovane e luminosa stagione da 20 gol al Chelsea.  Neymar, dopo 2 anni persi in Arabia, è tornato al Santos col 10 di Pelé. Non segna in nazionale da 3 anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

carletto dice neymar una magia di o ney ti cambia la vita
© Gazzetta.it - Carletto dice Neymar: una magia di O Ney ti cambia la vita
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Neymar diventa italiano: come sarebbe cambiata la storia della Nazionale con O’Ney in azzurro

Neymar racconta com’è la vita di un giocatore: “La gente ti fa a pezzi, è il prezzo da pagare”Neymar ha mostrato ai tifosi come si svolge la sua vita fuori dal campo: "Sono in questa situazione da 20 anni.

carletto dice neymar unaCarletto dice Neymar: una magia di O Ney ti cambia la vitaAncelotti ha deciso: a 34 anni l'attaccante disputerà il suo quarto Mondiale col Brasile. Joao Pedro resta a casa ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web