Ancelotti ha annunciato che l'attaccante brasiliano, a 34 anni, parteciperà per la quarta volta ai Mondiali con la nazionale del suo paese. Nei giorni scorsi, Carletto ha dichiarato che Neymar rappresenta una figura capace di cambiare le partite con le sue giocate. La squadra si prepara alla fase finale del torneo, con il giocatore che si è allenato regolarmente e sarà presente nella rosa ufficiale. La competizione si avvicina e l'attenzione si concentra sulla presenza del celebre attaccante.

Il momento di svelare gli attaccanti della Seleçao per il Mondiale, il ct Ancelotti si concede una sapiente pausa teatrale: "Ahora viene lo bonito.". Sì, viene il bello, perché 200 milioni di brasiliani sono in attesa: c’è o non c’è? E Carletto legge: "Neymar Junior, Santos". Sì, c’è! O Ney scoppia a piangere sul divano di casa. Disputerà il suo quarto Mondiale, a 34 anni. I bambini impazziscono di gioia, qualche adulto meno: "Mai decisivo al Mondiale. E i comportamenti?". Resta a casa Joao Pedro, 10 anni più giovane e luminosa stagione da 20 gol al Chelsea. Neymar, dopo 2 anni persi in Arabia, è tornato al Santos col 10 di Pelé. Non segna in nazionale da 3 anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Carletto dice Neymar: una magia di O Ney ti cambia la vita

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Neymar diventa italiano: come sarebbe cambiata la storia della Nazionale con O’Ney in azzurro

Neymar racconta com’è la vita di un giocatore: “La gente ti fa a pezzi, è il prezzo da pagare”Neymar ha mostrato ai tifosi come si svolge la sua vita fuori dal campo: "Sono in questa situazione da 20 anni.

La chiamata a furor di popolo di Neymar spiega perfettamente perché a ogni mondiale spero che il Brasile venga eliminato al primo turno pure se gioca con Nord Corea e Atletico Cecchina Tanti auguri a Carletto, che si è autoimposto una gatta da pelare man x.com

Carletto dice Neymar: una magia di O Ney ti cambia la vitaAncelotti ha deciso: a 34 anni l'attaccante disputerà il suo quarto Mondiale col Brasile. Joao Pedro resta a casa ... msn.com