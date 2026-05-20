In una giornata di discussione, un rappresentante ha sottolineato l’importanza di affrontare con attenzione la questione, evidenziando la necessità di analizzare con cautela le diverse posizioni presenti nel settore. La conversazione si è concentrata sulla ricerca di un punto di equilibrio tra interessi contrapposti, sottolineando che il tema richiede un esame approfondito prima di adottare decisioni definitive. Nessuna conclusione è stata raggiunta, ma si è ribadita la volontà di continuare il confronto.

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - “Il tema deve essere approfondito con cautela per riuscire a capire quale può essere il punto di incontro dei diversi interessi del settore”. Lo ha dichiarato Massimiliano Cardullo, Head of Public Affairs & Stakeholder Engagement di Aeroporti di Roma e membro comitato indirizzo fondazione Pacta, intervenuto a Roma all'incontro promosso dalla fondazione Pacta dedicato agli scenari della decarbonizzazione del trasporto aereo e ai relativi impatti sulla competitività del comparto. Cardullo ha sottolineato il valore del percorso avviato dalla Fondazione, evidenziando come il confronto tra operatori e istituzioni rappresenti un elemento centrale per la costruzione di posizioni condivise. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cardullo (Adr), "Fondamentale confronto per guidare scelte"

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