Dopo la vittoria del Milan contro il Genoa, la squadra può continuare a sperare nella qualificazione in Champions League, ma la situazione societaria resta complessa. Il cardinale si prepara a confermare l’allenatore, mentre la posizione di un noto attaccante è ancora incerta. La vittoria ha portato sollievo, ma le tensioni tra le diverse figure che gestiscono il club non si sono ancora risolte. La continuità in panchina sembra essere uno dei punti fermi, mentre il futuro dell’attaccante rimane da definire.

Il successo del Milan in casa contro il Genoa ha permesso ai rossoneri di tirare un sospiro di sollievo per quello che riguarda la rincorsa ad un posto in Champions League, ma sembra restare ancora vivo il caos societario con diverse figure in dubbio. Cardinale verso la conferma di Allegri al Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it L’arrivo di Gerry Cardinale in Italia è un chiaro segnale di come voglia dare un indirizzo su quella che dovrà essere la prossima struttura del Milan in ottica futura con il club che potrebbe subire diverse modifiche. Secondo quanto scritto da Il Giornale, Gerry Cardinale sarebbe volto a stare dalla parte di Massimiliano Allegri per quello che riguarda gli scontri di vedute avuti con Zlatan Ibrahimovic. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Cardinale pronto a confermare Allegri, in bilico la posizione di Ibrahimovic

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