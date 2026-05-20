Negli ultimi giorni i prezzi dei carburanti sono in aumento, con variazioni che coinvolgono sia la regione Puglia che il resto dell’Italia. La differenza tra i prezzi attuali e quelli di otto anni fa si concentra nello stesso giorno, permettendo un confronto diretto. Attualmente, resta da verificare se il governo abbia in programma di intervenire con nuovi provvedimenti sulle accise, anche considerando questa recente volatilità dei prezzi. La situazione rimane sotto osservazione mentre si attendono eventuali decisioni ufficiali.

In queste ore c’è da capire se vi sia ed eventualmente in che termini un nuovo provvedimento governativo sulle accise. Il costo dei carburanti incide sui consumatori ma anche ovviamente sui distributori. Ad esempio, un carico di trentaseimila litri fra gasolio e benzina, costato la settimana scorsa 76mila euro al distributore Enilive di Martina Franca, nello stesso giorno dell’anno scorso e nelle stesse proporzioni fra i carburanti era costato 60mila euro. Questa la situazione dei prezzi applicati alla clientela negli ultimi anni. Sempre Enilive, Puglia (e grosso modo tutta Italia). Preso a riferimento il giorno 11 maggio, questo il costo di... 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Carburanti, la volatilità (ora verso l’alto) dei prezzi: Puglia-Italia, lo stesso giorno degli ultimi otto anni Raffronto

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