Carambola sulla Variante coinvolte due auto e un carroattrezzi

Da casertanews.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un maxi tamponamento si è verificato sulla Variante poco prima dell’uscita per Casagiove, coinvolgendo due auto e un carroattrezzi. Secondo quanto riferito, una Peugeot 308 e una Renault Scenic sono rimaste coinvolte nell’incidente, che ha causato disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti i servizi di soccorso e le forze dell’ordine per gestione della situazione e rilievi. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali feriti o cause precise dello scontro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Maxi tamponamento sulla Variante. È quanto accaduto poco prima dell'uscita per Casagiove dove un carroattrezzi e due vetture, una Peugeot 308 e una Renault Scenic si sono scontrate. Sul posto gli agenti della polizia locale di Casagiove e le ambulanze. I conducenti delle vetture sono stati. 🔗 Leggi su Casertanews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Carambola sulla Marecchiese, tre auto coinvolte e altrettanti feriti in ospedaleE' di tre auto coinvolte e altrettante persone rimaste ferite il bilancio della carambola che si è verificata nel pomeriggio di venerdì sulla...

Carambola sulla E45, tre auto coinvolte ma non si registrano feriti: traffico deviatoA causa di un incidente che ha coinvolto tre auto nei pressi del km 222, è stata temporaneamente chiusa al traffico la E45 in direzione Roma A causa...

Carambola tra auto sulla Flaminia. Nove feriti tra cui tre bambiniNove le persone rimaste ferite, tra cui tre bambini, in una carambola tra auto alle porte di Spoleto. L’incidente si è verificato poco prima delle 15, lungo la strada statale Flaminia all’altezza del ... lanazione.it

Incidente sulla Salaria: tre auto coinvolte, cinque feriti lieviRIETI - Incidente con carambola con tre veicoli, tutti dei suv, al chilometro 63,800 della Salaria per Roma davanti alla farmacia Giovannetti. Coinvolte complessivamente cinque persone tra cui una ... ilmessaggero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web