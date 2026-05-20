Carambola sulla Variante coinvolte due auto e un carroattrezzi

Un maxi tamponamento si è verificato sulla Variante poco prima dell’uscita per Casagiove, coinvolgendo due auto e un carroattrezzi. Secondo quanto riferito, una Peugeot 308 e una Renault Scenic sono rimaste coinvolte nell’incidente, che ha causato disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti i servizi di soccorso e le forze dell’ordine per gestione della situazione e rilievi. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali feriti o cause precise dello scontro.

Maxi tamponamento sulla Variante. È quanto accaduto poco prima dell'uscita per Casagiove dove un carroattrezzi e due vetture, una Peugeot 308 e una Renault Scenic si sono scontrate. Sul posto gli agenti della polizia locale di Casagiove e le ambulanze. I conducenti delle vetture sono stati. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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