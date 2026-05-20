Carabinieri nel supermercato | sequestrati 673 chili di alimenti non sicuri Multa di 16.500 euro al titolare
Durante un controllo svolto dai carabinieri in un supermercato di Brescia sono stati sequestrati circa 673 chili di alimenti considerati non sicuri. Il titolare del negozio ha ricevuto una multa di 16.500 euro per le irregolarità riscontrate. L'operazione ha coinvolto un intervento straordinario sul punto vendita, con il sequestro di prodotti alimentari non conformi alle norme di sicurezza. Nessuna persona è stata denunciata o arrestata durante le operazioni.
Il controllo straordinario dei carabinieri è scattato in un market di Brescia. Il risultato? Un maxi sequestro di alimenti e pesanti sanzioni amministrative. Nella mattinata di lunedì 18 maggio, i militari della compagnia di Brescia, affiancati dal Nucleo carabinieri per la tutela agroalimentare. 🔗 Leggi su Today.it
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