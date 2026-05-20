Cappelletti garganelli tortelli lasagne e carne a volontà | torna la Sagra del Castrato

Da lunedì 25 maggio a domenica 31 maggio, Bagnara di Romagna ospiterà la tradizionale Sagra del Castrato, un evento che prevede la degustazione di piatti come cappelletti, garganelli, tortelli, lasagne e carne in abbondanza. La manifestazione si svolge nel centro del paese e include anche momenti dedicati allo sport e alla birra. Durante la settimana sono previste varie iniziative gastronomiche e ricreative per coinvolgere residenti e visitatori.

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