Cappelletti garganelli tortelli lasagne e carne a volontà | torna la Sagra del Castrato
Da lunedì 25 maggio a domenica 31 maggio, Bagnara di Romagna ospiterà la tradizionale Sagra del Castrato, un evento che prevede la degustazione di piatti come cappelletti, garganelli, tortelli, lasagne e carne in abbondanza. La manifestazione si svolge nel centro del paese e include anche momenti dedicati allo sport e alla birra. Durante la settimana sono previste varie iniziative gastronomiche e ricreative per coinvolgere residenti e visitatori.
Da lunedì 25 a domenica 31 maggio Bagnara di Romagna ospita la nuova «Sagra del castrato», che sarà anche festa dello sport e della birra. La manifestazione nasce infatti dall'unione di due appuntamenti storici del territorio e propone una settimana di musica, sport, gastronomia e cultura. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Sullo stesso argomento
Sagra del cinghiale, tortelli e grigliataIl Comune di Pelago ospita la Sagra del Cinghiale, dei Tortelli e della Grigliata, evento organizzato dal Circolo ARCI locale e da "La Banduccia" nei...
Sagra del tortellone e della carne alla griglia per il "Maggio in festa"Nei giorni 8910 e 151617 Maggio 2026 torna Maggio in Festa - Sagra del Tortellone e della Carne alla Griglia.