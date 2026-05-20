Fabio Capello, con un passato di 32 presenze in nazionale, tra cui il Mondiale del 1974, e un’esperienza come ct di Inghilterra e Russia ai Mondiali di Sudafrica e Brasile, si è espresso recentemente sulla scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Sostiene che l’attuale allenatore sia la persona giusta, definendolo un motivatore. Ha anche commentato la differenza tra il ruolo di selezionatore e quello di allenatore, citando Guardiola come esempio.

Pochi possono parlare di Nazionale con il curriculum di Fabio Capello: 32 presenze in azzurro da giocatore (Mondiale 1974 incluso), poi ct di Inghilterra e Russia ai Mondiali di Sudafrica 2010 e Brasile 2014. A Matteo Nava sulla Gazzetta dello Sport, Capello sceglie senza giri di parole l’uomo per la panchina azzurra dopo Gattuso: Antonio Conte. E motiva la scelta punto per punto. “Conte conosce la casa, è il motivatore che serve adesso”. L’apertura è netta: “È un uomo che ha già allenato la Nazionale e ha affrontato l’Europeo del 2016 con buoni risultati, quindi si tratterebbe del ritorno di uno che conosce ‘la casa’, che conosce cosa bisogna dare ai giocatori e cosa loro possono dargli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Capello: “Conte è l’uomo giusto come ct dell’Italia, è un motivatore. Guardiola? Selezionatore è un altro mestiere”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cassano:Maldini è luomo giusto per lItalia perché non ha paura di prendersi le responsabilità

Sullo stesso argomento

Conte ct dell’Italia? Da Zoff a Capello: “Può essere l’uomo giusto”(Adnkronos) – "Antonio Conte ct della Nazionale? Se me lo chiedesse Antonio, lo lascerei andare senz'altro.

Capello: "Pep mai stato ct, Conte l'uomo giusto, ma anche Baldini... "F abio Capello ha disputato 32 partite ufficiali con la maglia dell’Italia, comprese tre al Mondiale di Germania Ovest 1974, e poi da allenatore è...

#Capello: #Guardiola mai stato ct, #Conte è l'allenatore giusto per l' #Italia. Corsa a 4 con #Allegri e #Mancini calciomercato.com/liste/capello-… x.com

CT Italia, Capello individua l’uomo giusto ed è scettico su Guardiola: Fa un altro mestiereL’ex tecnico di Milan e Juventus Fabio Capello in una intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato del futuro commissario tecnico della nazionale italiana, che verrà deciso dopo l’elezione del nuov ... sportal.it

Capello: Pep mai stato ct, Conte l'uomo giusto, ma anche Baldini...L'ex tecnico di Milan, Roma e Juventus ha guidato anche le nazionali di Inghilterra e Russia: Antonio conosce l’ambiente, sa cosa fare. Guardiola è super con i club, ma questo è un altro mestiere. Pe ... msn.com

Cosa è successo alla potente Juventus? reddit