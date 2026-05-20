Caos viabilità a Roma | incidenti e blocchi paralizzano il GRA

A Roma, la viabilità sulla tangenziale è stata interrotta a causa di incidenti e blocchi che coinvolgono diversi tratti del Grande Raccordo Anulare. In particolare, alcune sezioni della via Flaminia e della Salaria sono attualmente chiuse al traffico, creando lunghe code e rallentamenti. L'incidente ha anche avuto ripercussioni sul traffico diretto verso il quartiere EUR, con congestioni che si sono estese alle strade interne. La situazione resta critica, con le autorità che stanno intervenendo per gestire le emergenze.

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?? Punti chiave Quali tratti della Flaminia e della Salaria sono attualmente bloccati? Come influirà l'incidente sul Raccordo sulla viabilità verso l'EUR? Quali percorsi alternativi restano percorribili per evitare la Pontina? Quando si prevede il ripristino della fluidità sulla Roma-Teramo??? In Breve Rallentamenti sulla Flaminia tra Malborghetto e Raccordo per auto in panne. Lavori stradali sulla Salaria causano code tra Monterotondo Scalo e Tenuta Santa Colomba. Code sulla Pontina tr . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caos viabilità a Roma: incidenti e blocchi paralizzano il GRA ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Caos viabilità a Roma: incidenti e blocchi paralizzano il RaccordoIl martedì sera di questo 9 aprile 2026 si è trasformato in un complesso mosaico di rallentamenti e interventi d’emergenza per la mobilità... Caos viabilità a Roma: blocchi e incidenti paralizzano la città? Cosa sapere Blocchi e incidenti paralizzano il Raccordo e la via Flaminia mercoledì 29 aprile. FI Roma: 'Cantieri nel caos e viabilità paralizzata in Municipio V, Gualtieri abbandoni i social e intervenga' x.com Traffico in tilt sulla Roma-Fiumicino: maxi incidente e code chilometriche verso la capitalePomeriggio di caos per gli automobilisti in transito sulla A91 Roma-Fiumicino. Intorno alle 16:00 di oggi, lunedì 18 maggio, un grave incidente stradale ha paralizzato la circolazione in direzione Rom ... msn.com Contromano sulla Pontina: prima l’incidente e poi il caos traffico verso RomaCASTEL ROMANO – Mattinata complicata sulla Pontina in direzione della Capitale a causa di un incidente avvenuto all’altezza di Castel Romano, dove due automobili si sono scontrate provocando forti ... etrurianews.it