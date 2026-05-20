Caos su uffici frammentati e Urbanistica PD | L’amministrazione Mastella naviga a vista

Da settimane, gli uffici comunali e la gestione del personale sono al centro di continui disordini, in particolare nel settore dell’urbanistica. Le decisioni prese dall’amministrazione locale sembrano mancare di un indirizzo chiaro, causando confusione tra i dipendenti e i cittadini che cercano di ottenere informazioni o servizi. La situazione è stata descritta come un “navigare a vista” da parte di alcuni rappresentanti politici, che criticano una gestione che appare frammentata e poco coordinata.

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Tempo di lettura: 2 minuti Da settimane assistiamo a una gestione del personale e degli uffici comunali che definire caotica è un eufemismo. La scelta di creare micro-uffici isolati, anziché settori organici e strutturati, sta frammentando i servizi con un rischio concreto: la paralisi totale della macchina amministrativa. – così in una nota i Consiglieri Comunali PD – Comune di Benevento Floriana Fioretti, Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, Francesco Farese, Marialetizia Varricchio. A questo si aggiunge un silenzio assordante e ingiustificabile da parte dell’Amministrazione sul Settore Urbanistica. Ad oggi, non è dato sapere se la funzionaria titolare di EQ, iscritta nel registro degli indagati, sia stata trasferita come tassativamente previsto dal Piano Anticorruzione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Caos su uffici frammentati e Urbanistica, PD: “L’amministrazione Mastella naviga a vista” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento I consiglieri PD: “Mastella applichi norme anticorruzione all’urbanistica, subito rotazione”Tempo di lettura: 2 minuti“Il Sindaco, invece di fuggire dalle domande e citare esempi giudiziari a sproposito, faccia il suo dovere attuando le... Piazza Risorgimento, l’Amministrazione Mastella replica al PD: “Critiche preventive, sarà riqualificata e viva”Tempo di lettura: 2 minuti“Spiace che ancora una volta il Pd si lasci prendere la mano dalla critica preventiva, miope o proprio alla cieca, visto...