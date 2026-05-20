Cantoscena ha lanciato un progetto chiamato “Sesso nel Futuro” che si distingue per la sua natura interamente artificiale. L’artista, noto per il suo approccio musicale, si affida alle dinamiche virali dei social media per diffondere il suo lavoro, sfruttando le strategie di comunicazione più recenti. La sua musica si inserisce in un contesto che unisce elementi di sperimentazione digitale e riflessioni sulla tecnologia, evidenziando un metodo di diffusione che utilizza le potenzialità delle piattaforme online per raggiungere il pubblico.

Il punk era radicalmente anti-industria. Cantoscena usa le logiche virali dei social con grande precisione. C’è una contraddizione in questo, o è esattamente il punto? È una domanda interessante, la cui risposta richiede una premessa fondamentale. Cantoscena fino a questo momento si è servito dell’estetica punk solo in due occasioni. Tutti gli altri brani attraversano decadi diverse, spaziando dal canto folktradizionale fino ad arrivare all’eurodance, passando per lo ska, la disco-boogie, l’italo-disco, le ballate retrò e il synth-pop. Senza contare che con il tempo arriveranno ancora altri generi. Per rispondere al quesito se ci sia o meno... 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Cantoscena, “Sesso nel Futuro”, un progetto autenticamente artificiale

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