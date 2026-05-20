Cantieri a Santa Barbara Floris | Lavori per raccordino e nuova rotonda fino a fine 2026 | FOTO

Da viterbotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Santa Barbara i cantieri sono ancora attivi, con lavori che prevedono il raccordo e la costruzione di una nuova rotonda, previsti fino alla fine del 2026. La chiusura del cantiere della scuola Boat non ha fermato le attività, che continuano con presenza di ruspe e sensi unici sulla strada principale. La zona rimane interessata da interventi in corso, mentre si attende l’ultimazione dei lavori e il completamento delle modifiche stradali.

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Nonostante la chiusura del cantiere della scuola Boat, il panorama a Santa Barbara continua a essere fatto di ruspe e sensi unici, in attesa che la mappa dei cantieri lasci spazio a quella definitiva. I lavori per il miglioramento della viabilità nel quadrante nord di Viterbo, infatti, entrano in. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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