Cantieri a Santa Barbara Floris | Lavori per raccordino e nuova rotonda fino a fine 2026 | FOTO

A Santa Barbara i cantieri sono ancora attivi, con lavori che prevedono il raccordo e la costruzione di una nuova rotonda, previsti fino alla fine del 2026. La chiusura del cantiere della scuola Boat non ha fermato le attività, che continuano con presenza di ruspe e sensi unici sulla strada principale. La zona rimane interessata da interventi in corso, mentre si attende l’ultimazione dei lavori e il completamento delle modifiche stradali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui