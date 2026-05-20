Cantelmi | I Trevallion sono stati valutati da esperti privi di competenze
Il professore Tonino Cantelmi, membro del team legale che rappresenta Nathan e Catherine, ha commentato le valutazioni svolte dai professionisti incaricati dal tribunale. Secondo lui, le consulenti incaricate di giudicare i tre figli non possedevano le competenze necessarie, poiché non sono stati effettuati test specifici né colloqui clinici approfonditi. La critica si concentra sulla metodologia adottata, che, a suo avviso, non avrebbe garantito un’analisi completa e accurata dei minori.
Il prof Tonino Cantelmi, nel pool a difesa di Nathan e Catherine, smonta i giudizi che hanno determinato l’allontanamento dei tre figli: «Le consulenti del tribunale prive di competenza con i minori: mancano test e colloqui clinici. La diversità non è “devianza”». Trecentoventi pagine per esaminare ben 15 punti estremamente critici: il lavoro presentato dal professor Tonino Cantelmi e dalla dottoressa Martina Aiello si configura come una vera e propria «controperizia» che smonta un pezzo alla volta - e con adamantina precisione - tutte le valutazioni fatte sulla famiglia nel bosco dagli esperti nominati dal tribunale dei minori dell’Aquila. E non sono rilievi da poco quelli di Cantelmi e della sua collega. 🔗 Leggi su Laverita.info
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