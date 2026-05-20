L'ex procuratore Dario Canovi ha rilasciato una dichiarazione in cui ipotizza un possibile scenario legato al mondo del calcio. Secondo Canovi, se l’attuale allenatore di una squadra di Serie A dovesse approdare alla nazionale, il club potrebbe puntare su un altro allenatore molto noto. La sua affermazione riguarda un cambio di allenatore in uno dei principali club italiani e coinvolge anche un nome di grande rilevanza nel panorama calcistico internazionale.

L'addio di Antonio Conte al Napoli potrebbe indirizzare un effetto domino tra le panchine di Serie A. Al centro di questa vicenda ci sarebbe anche il Milan, che non ha ancora deciso cosa fare con Massimiliano Allegri. La nostra sensazione è che tutto dipenda dalla qualificazione in Champions League: con il quarto posto il tecnico livornese non si muove, ma in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo le due strade rischiano di separarsi. In questo scenario emerge la figura di Antonio Conte, che secondo le ultime indiscrezioni potrebbe essere uno dei candidati principali alla panchina del Milan in caso di licenziamento anticipato di Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Canovi: “Se Allegri va in Nazionale il Milan prende Conte. Vi spiego perché”

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