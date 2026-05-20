Canoa sul Volturno | 200 atleti trasformano la traversa in sport

Sul fiume Volturno, un evento insolito ha visto la partecipazione di circa 200 atleti di canoa, che hanno trasformato una traversa di una diga irrigua in un campo di gara. La manifestazione è stata organizzata grazie alla collaborazione tra il Consorzio che gestisce l'impianto e la Federazione di riferimento, con l'obiettivo di valorizzare le potenzialità sportive del territorio. La giornata ha visto le competizioni coinvolgere numerosi partecipanti in un ambiente naturale e suggestivo.

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? Domande chiave Come può una diga irrigua diventare un palcoscenico per atleti?. Chi ha coordinato l'incontro tra il Consorzio e la Federazione?. Quali benefici economici porterà questo modello al territorio locale?. Perché la gestione dell'acqua deve includere il turismo sportivo?.? In Breve Partecipazione del deputato Gimmi Cangiano e del consigliere regionale Vincenzo Santangelo.. Collaborazione tra Consorzio, Federazione Italiana Canoa Kayak e Cus Università Vanvitelli.. Evento inserito nel calendario della Settimana della bonifica 2026.. Obiettivo sviluppo indotto turistico e servizi per il territorio di Ponte Annibale.. Duecento atleti si sono mossi sulle acque della traversa di Ponte Annibale questa mattina, trasformando un’opera idraulica in un palcoscenico sportivo durante la manifestazione interregionale di canoa e kayak. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Canoa sul Volturno: 200 atleti trasformano la traversa in sport ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Forte di Luserna: atleti paralimpici trasformano la guerra in sportIl circuito dei forti della provincia di Trento si trasforma stasera in un palcoscenico aperto al dialogo e allo sport. Maniace si tinge di karate: 200 atleti sul tatami per il nazionaleOltre duecento karateca da diverse zone d’Italia si sono riuniti ieri nel palazzetto dello sport di Maniace per disputare il campionato nazionale...