Cannes79 | Sebastian Stan parla di Trump – Ostacolò ‘The Apprentice’ Oggi siamo in brutta situazione

Due anni dopo la presentazione a Cannes del suo film biografico su Donald Trump, l’attore Sebastian Stan ha partecipato a una conferenza stampa per il suo nuovo film, Fjord. Durante l’incontro ha parlato di Trump, affermando che l’ex presidente avrebbe ostacolato il programma televisivo The Apprentice. Stan ha anche commentato sulla situazione attuale degli Stati Uniti, definendola “davvero, davvero brutta”. La sua riflessione ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno seguito con interesse le sue parole.

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Due anni dopo la presentazione a Cannes del suo film biografico su Donald Trump, The Apprentice, Sebastian Stan ha riflettuto sul ruolo durante la conferenza stampa per il suo nuovo film Fjord, affermando che l’America si trova “in una situazione davvero, davvero brutta”. La bravura cangiante di Sebastian Stan. Che Sebastian Stan sia uno dei più promettenti attori della sua generazione è un dato di fatto sempre più conclamato. In The Apprentice la sua magnetica e cinica interpretazione nei panni di Trump. In A Different Man Stan interpreta un uomo affetto da una grave malattia, e dà voce al dolore, alla rassegnazione, alla perdita d’identità. Mai banale, mai superficiale, la sua dote attoriale è cangiante e si scopre via via sempre più interessante. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Cannes79: Sebastian Stan parla di Trump – “Ostacolò ‘The Apprentice’. Oggi siamo in brutta situazione” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cannes 2026, Sebastian Stan rompe il silenzio su Trump: “Siamo in una pessima situazione”A due anni dalla controversa premiere di The Apprentice sulla Croisette, Sebastian Stan è tornato a Cannes 2026 per presentare il suo nuovo film... Cannes79: ‘Fjord’ riceve 10 minuti di standing ovation mentre Sebastian Stan e Renate Reinsve si commuovonoAl Grand Palais lunedì sera il pubblico della 79esima edizione del festival di Cannes è stato rapito da un’anteprima mondiale. Cannes79: 'Fjord' riceve 10 minuti di standing ovation mentre Sebastian Stan e Renate Reinsve si commuovonoAl Grand Palais lunedì sera il pubblico della 79esima edizione del festival di Cannes ... msn.com