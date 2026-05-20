Cannes Nemes | ‘L’antisemitismo travolge l’Occidente

Durante un evento a Cannes, il regista ungherese ha espresso preoccupazione riguardo alla crescente diffusione dell’antisemitismo in alcune parti dell’Occidente. Ha sottolineato come questa problematica influisca sulla società e sulla percezione del mondo. Le sue dichiarazioni hanno suscitato attenzione, mentre alcune figure di Hollywood hanno risposto criticando le sue affermazioni o rimanendo in silenzio. La discussione ha coinvolto anche altri professionisti del settore cinematografico, che hanno commentato le parole del regista.

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