Cannes caos in sala per il film di Almodóvar | evacuazione dopo un malore

Durante la proiezione di un film al festival di Cannes, si è verificato un episodio che ha causato il panico tra i presenti. Un individuo ha avuto un malore improvviso, emettendo un urlo forte che ha attirato l’attenzione di tutti. La sala è stata evacuata in modo rapido e ordinato, mentre i soccorsi sono intervenuti sul posto per prestare assistenza. L’intervento di emergenza ha coinvolto personale medico che ha stabilizzato la persona colpita prima di trasportarla fuori dalla sala.

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? Punti chiave Cosa ha scatenato il panico tra i giornalisti in sala?. Come sono stati gestiti i soccorsi dopo il grido improvviso?. Perché i testimoni lamentano una mancanza di protocolli di emergenza?. Quando verrà riprogrammata la proiezione del film di Almodóvar?.? In Breve Malore avvenuto circa 15 minuti dopo l'inizio della sessione stampa in sala Bazin.. Testimoni segnalano dubbi sull'efficacia dei protocolli di emergenza del festival a Cannes.. La produzione cerca una nuova finestra temporale per la proiezione di Amarga Navidad.. Il malore si è verificato durante una scena ospedaliera del film di Almodóvar.. Un uomo anziano è collassato in sala Bazin durante la proiezione delle 18:15 di Amarga Navidad a Cannes, costringendo lo staff a un’evacuazione immediata della sala pochi minuti dopo l’inizio del film di Pedro Almodóvar. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cannes, caos in sala per il film di Almodóvar: evacuazione dopo un malore ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cannes 2026: malore in sala durante il film di Almodóvar, proiezione interrottaIl Festival di Cannes 2026 ha vissuto momenti di tensione nella serata del 19 maggio, quando la proiezione di Amarga Navidad, il nuovo film di Pedro... Cannes, evacuata la sala durante la proiezione del nuovo film di Almodóvar: spettatore colpito da maloreLa proiezione stampa di "Amarga Navidad" di Almodóvar a Cannes è stata evacuata dopo il malore di uno spettatore nella sala Bazin. Cannes 2026: malore in sala durante il film di Almodóvar, proiezione interrottaMomenti di tensione a Cannes 2026 durante la proiezione del film di Pedro Almodóvar: uno spettatore ha accusato un malore e la sala è stata evacuata. cinemaserietv.it Cannes, evacuata la sala durante la proiezione del nuovo film di Almodóvar: spettatore colpito da maloreLa proiezione stampa di Amarga Navidad di Almodóvar a Cannes è stata evacuata dopo il malore di uno spettatore nella sala Bazin ... fanpage.it