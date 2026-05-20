A Cannes 79, il focus si concentra sulle attrici presenti alla manifestazione, con molte protagoniste femminili in prima linea. Tra le interpreti che si sono fatte notare ci sono attrici note per ruoli intensi e diversificati, tra cui Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos, Virginie Efira, Victoria Luengo e Renate Reinsve. La manifestazione si svolge il 20 maggio 2026 e vede queste donne portare sul tappeto rosso una varietà di interpretazioni e personalità, contribuendo a un’edizione che celebra la presenza femminile nel cinema.

Cannes, 20 maggio 2026 – Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos, Virginie Efira, Victoria Luengo, Renate Reinsve. Sono loro le protagoniste del festival. I volti, le presenze, i corpi e le anime di questa Cannes. No, non le dive. Ma le protagoniste di un cinema emotivo, intenso, rischioso. La regina di questa edizione è forse Léa Seydoux, quarant’anni appena compiuti. È in concorso con due film: Gentle Monster di Marie Kreutzer e L’inconnue di Arthur Harari. Due ruoli inquieti, dolorosi: una musicista il cui marito viene accusato di pedofilia, e, in L’inconnue, un racconto che tocca i registri del fantastico, una donna il cui corpo si impossessa di una presenza estranea. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cannes 79 è donna: femmine folli, angeli e guerriere. La carica delle attrici

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