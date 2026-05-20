A Cannes 2026 si torna a notare un ritorno deciso ai rossetti rossi sui red carpet, dopo anni di preferenze per tonalità più neutre e look minimalisti. Le attrici e le celebrità hanno scelto di puntare su labbra vivaci e audaci, lasciando da parte le nuance nude che avevano dominato le ultime stagioni. La tendenza si è fatta strada tra i volti più noti, portando una ventata di colore e di energia tra le immagini più scattate durante la manifestazione.

E il trend è confermato, finalmente le bocche della star si tingono del colore della sensualità, della passione, della femminilità e del potere, dopo aver sfoggiato per anni nude lips, con overling su texture lucide oppure opache. Uno stile decisamente più incisivo rispetto a quello della maggioranza della celebrities invitate a salire la scalinata della Croisette, e che strizza l'occhio a un'estetica dall'eleganza classica che ognuna ha interpretato a suo modo. Serata dopo serata c'è sempre qualcuna che il tappeto rosso lo conquista con una bocca en pendant. Il rossetto rosso massimalista di Adriana Lima Lebbra che emergono sul viso dal tono ben calibrato e il microliner quasi impercettibile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Cannes 2026, tremate, tremate i rossetti rossi sono tornati

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