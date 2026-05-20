Nel cuore del Festival di Cannes, noto come uno dei principali appuntamenti del cinema internazionale, si sono svolti gli Stati Generali del cinema italiano. L'iniziativa ha coinvolto rappresentanti di diverse realtà del settore, tra produttori, registi e distributori, con l’obiettivo di discutere le sfide e le prospettive future dell’industria cinematografica nel paese. L’incontro ha portato alla luce le tematiche principali e le aree di intervento prioritarie per il rilancio dell’attività cinematografica italiana.

Nel cuore del Festival di Cannes, luogo simbolo del cinema mondiale e crocevia delle grandi trasformazioni dell’audiovisivo contemporaneo, il giovane produttore e regista Agostino Gambino e il regista Giacomo Abbruzzese, vincitore dell’Orso d’Argento al Festival di Berlino, hanno organizzato una tavola rotonda sul presente e sul futuro del cinema italiano nel panorama internazionale. L’iniziativa è nata dall’urgenza condivisa di interrogarsi sull’ecosistema produttivo e finanziario del cinema italiano oggi, alla luce della crescente assenza di film italiani maggioritari nelle selezioni principali dei maggiori festival europei, da Berlino a Cannes, e dall’esigenza di immaginare nuove strategie culturali, produttive e artistiche capaci di rilanciare il sistema in una dimensione realmente europea e internazionale. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Cannes 2026, stati generali del cinema italiano per ripensare il futuro del settore

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Tara Sutarias Cannes 2026 Looks Were PURE CINEMA

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