Cannes 2026 | malore in sala durante il film di Almodóvar proiezione interrotta

Durante la proiezione del film di Pedro Almodóvar al Festival di Cannes 2026, avvenuta il 19 maggio, si è verificato un incidente quando un partecipante ha accusato un malore. L’evento ha causato l’interruzione improvvisa della proiezione e l’intervento immediato del personale sanitario presente in sala. La proiezione è stata sospesa e il pubblico è stato invitato ad allontanarsi dalla sala. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni della persona coinvolta.

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Il Festival di Cannes 2026 ha vissuto momenti di tensione nella serata del 19 maggio, quando la proiezione di Amarga Navidad, il nuovo film di Pedro Almodóvar presentato in competizione ufficiale, è stata bruscamente interrotta a causa di un’ emergenza medica. L’incidente, avvenuto al Théâtre Bazin, una delle sale più frequentate del festival dedicata principalmente alle proiezioni stampa, ha costretto gli organizzatori a evacuare d’urgenza l’intera platea. Secondo quanto riportato dalla critica cinematografica Stephanie Bunbury a Deadline, la proiezione era iniziata da appena quindici minuti quando si è verificato l’incidente. Uno spettatore anziano ha improvvisamente accusato un malore, tra l’altro mentre sullo schermo veniva proiettata una scena ambientata in ospedale. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Cannes 2026: malore in sala durante il film di Almodóvar, proiezione interrotta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Marcello Mastroianni (1924-1996) Attore. Cinema italiano. Fellini. La dolce vita. Verano. Roma. Sullo stesso argomento Cannes, evacuata la sala durante la proiezione del nuovo film di Almodóvar: spettatore colpito da maloreLa proiezione stampa di "Amarga Navidad" di Almodóvar a Cannes è stata evacuata dopo il malore di uno spettatore nella sala Bazin. Cannes 2026, lista completa dei film selezionati: Almodovar e l'iraniano Farhadi in ConcorsoPedro Almodovar guiderà la pattuglia che punta alla Palma d'oro, in concorso anche i nuovi lavori di Ashgar Farhadi e Lazlo Nemes; Ron Howard,... Cannes, evacuata la sala durante la proiezione del nuovo film di Almodóvar: spettatore colpito da maloreLa proiezione stampa di Amarga Navidad di Almodóvar a Cannes è stata evacuata dopo il malore di uno spettatore nella sala Bazin ... fanpage.it Malore durante il film di Almodóvar, proiezione interrotta a CannesEmergenza nella sala Bazin durante la visione di Amarga Navidad. La proiezione ufficiale nel Grand Théatre Lumière si è svolta regolarmente ... repubblica.it