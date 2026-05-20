Durante il festival di Cannes 2026, si è saputo che un'attrice ha deciso di finanziare cinque registi rifugiati con un totale di 100.000 euro destinati alla realizzazione di film che raccontano storie di sradicamento e migrazione. La decisione arriva in un momento in cui il festival si concentra su progetti cinematografici di diversa provenienza e tematiche sociali. Questa iniziativa mira a dare visibilità a registi che affrontano esperienze di esilio e integrazione attraverso le loro opere.

Nel mezzo del festival di Cannes, mentre il mondo del cinema celebra il glamour e l’arte della settima arte, Cate Blanchett ha scelto di accendere i riflettori su una realtà che spesso rimane ai margini delle passerelle rosse. L’attrice australiana, vincitrice di due premi Oscar e ambasciatrice di buona volontà dell’UNHCR, ha annunciato i nomi della seconda coorte di filmmaker selezionati dal Displacement Film Fund, il fondo cinematografico dedicato alle storie di sradicamento forzato. Mo Amer, Annemarie Jacir, Akuol de Mabior, Bao Nguyen e Rithy Panh sono i cinque artisti che riceveranno ciascuno una sovvenzione di 100mila euro per realizzare cortometraggi che racconteranno le molteplici sfaccettature dell’esilio, della fuga e della ricostruzione identitaria. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Cannes 2026, Cate Blanchett finanzia 5 registi rifugiati: 100mila euro per chi racconta lo sradicamento

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