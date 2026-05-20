Canile comunale di Tarquinia il Comune | Nessun bando fantasma atti pubblici e consultabili

Il Comune di Tarquinia ha precisato che non ci sono bandi nascosti o irregolari relativi al canile comunale. In una nota ufficiale, l’amministrazione ha affermato che tutti gli atti relativi alla gestione e alla progettazione dell’impianto sono pubblici e consultabili. La comunicazione arriva in risposta alle recenti notizie diffuse online, che avevano sollevato dubbi sulla trasparenza dell’iter amministrativo. Non sono stati forniti dettagli specifici sui documenti disponibili, ma l’ente ha ribadito la regolarità delle procedure adottate.

Il Comune interviene dopo le polemiche sull’affidamento del servizio: “La documentazione è stata pubblicata nelle sezioni previste dalla legge”. “L’amministrazione comunale ha operato nel pieno rispetto delle normative vigenti e delle procedure previste dalla legge. Il percorso amministrativo relativo al nuovo affidamento del servizio è stato svolto attraverso gli strumenti previsti dalla normativa ANAC, con atti pubblici, tracciabili e consultabili da chiunque. Si continua a parlare impropriamente di ‘bando fantasma‘, quando in realtà tutta la documentazione è stata regolarmente pubblicata nelle sezioni competenti del sito istituzionale del Comune, compresa l’area “Amministrazione Trasparente”, come previsto dalla normativa vigente. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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