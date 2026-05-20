Camping di lusso e masserie nel Brindisino in quattro a processo per presunta truffa
Quattro persone sono state chiamate a comparire in tribunale nel Brindisino per un processo legato a un'indagine per truffa. L'accusa riguarda un importo di circa due milioni di euro e riguarda presunte irregolarità in un’attività di gestione di camping di lusso e masserie. La procura ha formalizzato l’accusa di truffa pluriaggravata in concorso, contestata ai soggetti coinvolti. La vicenda si basa su un’indagine condotta dalle autorità giudiziarie locali.
BRINDISI - In quattro affronteranno un processo, per rispondere dell'accusa di “truffa pluriaggravata in concorso”, per quasi due milioni di euro, ipotizzata dalla procura di Brindisi. Al centro della vicenda, investimenti per un camping di lusso a Carovigno (anzi, un “glamping”, crasi tra. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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