Camping di lusso e masserie nel Brindisino in quattro a processo per presunta truffa

Quattro persone sono state chiamate a comparire in tribunale nel Brindisino per un processo legato a un'indagine per truffa. L'accusa riguarda un importo di circa due milioni di euro e riguarda presunte irregolarità in un’attività di gestione di camping di lusso e masserie. La procura ha formalizzato l’accusa di truffa pluriaggravata in concorso, contestata ai soggetti coinvolti. La vicenda si basa su un’indagine condotta dalle autorità giudiziarie locali.

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