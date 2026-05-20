Campi estivi a 950 euro genitori in rivolta | Mio figlio a queste cifre deve tornare chef stellato

Le tariffe dei campi estivi, fissate a 950 euro, hanno scatenato reazioni tra i genitori della zona. Molti si sono rivolti ai social network per esprimere il loro disappunto, sottolineando come cifre di questo livello rendano difficile l’iscrizione dei propri figli. Nel frattempo, le cooperative che gestiscono le strutture difendono le tariffe, mentre altri interventi sui social cercano di spiegare le ragioni delle spese e il ruolo del welfare. La discussione si è rapidamente diffusa tra le famiglie e gli utenti online.

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