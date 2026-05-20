Campi estivi a 950 euro genitori in rivolta | Mio figlio a queste cifre deve tornare chef stellato
Le tariffe dei campi estivi, fissate a 950 euro, hanno scatenato reazioni tra i genitori della zona. Molti si sono rivolti ai social network per esprimere il loro disappunto, sottolineando come cifre di questo livello rendano difficile l’iscrizione dei propri figli. Nel frattempo, le cooperative che gestiscono le strutture difendono le tariffe, mentre altri interventi sui social cercano di spiegare le ragioni delle spese e il ruolo del welfare. La discussione si è rapidamente diffusa tra le famiglie e gli utenti online.
AREZZO – Da centro estivo a status symbol il passo è breve. Dopo la pubblicazione delle tariffe dei campi estivi, i social aretini sono diventati un’arena tra famiglie disperate, difensori delle cooperative e filosofi del welfare. I prezzi, che secondo alcuni genitori possono sfiorare i 950 euro per luglio, hanno acceso il dibattito più dell’autovelox in tangenziale. “Con queste cifre – scrive qualcuno – il bambino minimo deve tornare a casa parlando inglese, facendo sushi e con attestato HACCP”. Ma c’è anche chi difende i costi: “Volete che i bambini vengano sorvegliati bene oppure lasciati allo stato brado?”, domanda un utente. Replica immediata: “Ah certo, pagando di più li controllano meglio”. 🔗 Leggi su Lortica.it
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