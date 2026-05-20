Campagna patologie eosinofile Eseo illumina il Paese di magenta

Una campagna dedicata alle patologie eosinofile ha portato a illuminare di magenta cinquanta monumenti in diverse regioni del paese, coinvolgendo anche ospedali e istituzioni come il Senato. L’iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica su questa condizione, evidenziando il suo impatto e promuovendo una maggiore conoscenza tra i cittadini. I monumenti sono stati scelti per la loro rilevanza simbolica e distribuiti su tutto il territorio nazionale.

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Roma – Cinquanta monumenti in tutte le Regioni, insieme ad ospedali ed istituzioni come il Senato della Repubblica e la Regione Lazio, hanno aderito alla campagna di Eseo Italia e si illuminano di magenta per celebrare il mese delle patologie eosinofile e le due giornate dedicate per la campagna: martedì (18 maggio) la Giornata Mondiale per le Patologie Eosinofile e il 22 maggio Giornata Mondiale dell’Esofagite Eosinofila (World Eosinophilic Esophagitis – EoE – Day). Una campagna di sensibilizzazione che quest’anno ha raggiunto numeri da record con monumenti e luoghi dell’Italia fortemente simbolici, come il Colosseo, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di una corretta educazione sanitaria. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Campagna patologie eosinofile Eseo illumina il Paese di magenta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il Colosseo si illumina di magenta per le patologie gastrointestinali eosinofileIl Colosseo di Roma si è illuminato di magenta il 19 maggio per sostenere la campagna di sensibilizzazione promossa da Eseo Italia, l'associazione di... Largo Garibaldi si tinge di magenta per la lotta alle patologie eosinofileIn occasione della campagna di sensibilizzazione "Illuminiamo l'Italia di magenta", promossa dall'associazione ESEO Italia APS, mercoledì 20 maggio... Liguria, Palazzo Regione illuminato di magenta per campagna ESEO ItaliaRoma, 19 mag. (askanews) – La Regione Liguria aderisce alla campagna ESEO Italia 2026, illuminando il proprio Palazzo di magenta per celebrare il mese delle patologie eosinofile e le due giornate dedi ... askanews.it Campagna per patologie eosinofile, Eseo Italia illumina Paese di magentaRoma, 19 mag. (askanews) – Cinquanta monumenti in tutte le Regioni, insieme ad ospedali ... msn.com