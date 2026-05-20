Camorra Clan D' Amico-Mazzarella | cosa è accaduto in Cassazione

Nella giornata di ieri, la Corte di Cassazione ha concluso l’esame del procedimento giudiziario riguardante membri e affiliati del clan D'Amico-Mazzarella. Gli imputati, tra cui boss e loro sostenitori, sono stati coinvolti in un procedimento che si è svolto negli ultimi mesi e che ha portato a diverse decisioni da parte dei giudici supremi. La vicenda riguarda accuse legate a reati di natura mafiosa e altre attività illecite commesse sul territorio.

Il procedimento giudiziario che ha visto imputati boss e gregari del clan D'Amico-Mazzarella è finito in Cassazione. Dopo i due secoli di carcere inflitti in primo grado e sono state confermate le condanne in Appello e invece annullate - ma solo in relazione alla recidiva - quelle per Giacomo e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Francesco Mazzarella l'ex boss del clan ci porta dentro l'inferno della camorra di Napoli - PARTE 1

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