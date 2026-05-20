Calzini di notte | il trucco semplice che ti fa addormentare prima secondo la scienza

Secondo uno studio recente, indossare calzini durante la notte potrebbe aiutare ad addormentarsi più velocemente. La ricerca ha mostrato che questa semplice abitudine può favorire la regolazione della temperatura corporea, facilitando il rilassamento prima di dormire. Non si tratta di una soluzione complessa, ma di un gesto facile da adottare per chi ha difficoltà a prendere sonno. La pratica è stata analizzata in diversi esperimenti, che hanno confermato i benefici di questa abitudine.

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