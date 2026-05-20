A Calenzano, cinque persone hanno perso la vita in un incidente che coinvolge un'esplosione collegata a un motore acceso. La procura ha aperto un'inchiesta e ha iscritto nel registro degli indagati nove persone, tutte sotto accusa per omicidio plurimo colposo. Le autorità stanno cercando di chiarire come un motore attivo possa aver provocato il disastro che ha causato le morti, senza ancora fornire dettagli sulle circostanze esatte dell'accaduto.

? Domande chiave Come ha fatto un motore acceso a causare l'esplosione fatale?. Chi sono i nove indagati per omicidio plurimo colposo?. Perché la Procura ha escluso condanne amministrative per Eni?. Come si è verificata la sovrapposizione tra manutenzione e carico?.? In Breve 9 dicembre 2024 esplosione deposito Eni causò 5 morti e 27 feriti.. Motore piattaforma elevabile attivo durante drenaggio combustibili causò l'innesco.. Indagati 7 dipendenti Eni e 2 lavoratori della ditta Sergen.. Responsabilità penale individuale per omicidio plurimo colposo e disastro colposo.. La Procura di Prato ha ufficialmente chiuso le indagini riguardanti l’esplosione avvenuta il 9 dicembre 2024 presso il deposito Eni di Calenzano, un evento che causò la morte di cinque persone e ferì altre 27 unità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calenzano, 5 morti: Procura indaga 9 persone per il disastro Eni

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