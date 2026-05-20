Calendimaggio Debutto record per la kermesse

Da lanazione.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima edizione di Calendimaggio si è svolta nel capoluogo sabato e domenica scorsi, organizzata dal Comune di Fivizzano insieme a diverse associazioni locali. La manifestazione è stata promossa dalla Pro Loco Jacopo da Fivizzano, dal Centro Commerciale Naturale, dalla Condotta Slow Food, da LuniApua e dal Gruppo Storico. La kermesse ha registrato un numero di partecipanti superiore alle aspettative, segnando un debutto che ha attirato l’attenzione della comunità e dei visitatori della zona.

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Organizzata dal Comune di Fivizzano e Associazione Medicea, con la Pro Loco Jacopo da Fivizzano, Centro Commerciale Naturale, Condotta Slow Food, LuniApua e Gruppo Storico, la prima edizione di ’Calendimaggio’, andata in auge nel capoluogo i sabato e domenica scorsi ha avuto un grande successo. L’evento ha trasformato “la piccola Firenze di Lunigiana“ in una festa del verde a cielo aperto, privilegiando stand floreali ed installazioni tra Piazza Medicea e la Porta Sarzanese, composti e presentati da professionisti di primaria grandezza. "La partecipazione sentita di tante figure di spicco conferma la qualità e le potenzialità del... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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