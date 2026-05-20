Calendimaggio Debutto record per la kermesse

La prima edizione di Calendimaggio si è svolta nel capoluogo sabato e domenica scorsi, organizzata dal Comune di Fivizzano insieme a diverse associazioni locali. La manifestazione è stata promossa dalla Pro Loco Jacopo da Fivizzano, dal Centro Commerciale Naturale, dalla Condotta Slow Food, da LuniApua e dal Gruppo Storico. La kermesse ha registrato un numero di partecipanti superiore alle aspettative, segnando un debutto che ha attirato l’attenzione della comunità e dei visitatori della zona.

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