Calendimaggio Debutto record per la kermesse
La prima edizione di Calendimaggio si è svolta nel capoluogo sabato e domenica scorsi, organizzata dal Comune di Fivizzano insieme a diverse associazioni locali. La manifestazione è stata promossa dalla Pro Loco Jacopo da Fivizzano, dal Centro Commerciale Naturale, dalla Condotta Slow Food, da LuniApua e dal Gruppo Storico. La kermesse ha registrato un numero di partecipanti superiore alle aspettative, segnando un debutto che ha attirato l’attenzione della comunità e dei visitatori della zona.
Organizzata dal Comune di Fivizzano e Associazione Medicea, con la Pro Loco Jacopo da Fivizzano, Centro Commerciale Naturale, Condotta Slow Food, LuniApua e Gruppo Storico, la prima edizione di ’Calendimaggio’, andata in auge nel capoluogo i sabato e domenica scorsi ha avuto un grande successo. L’evento ha trasformato “la piccola Firenze di Lunigiana“ in una festa del verde a cielo aperto, privilegiando stand floreali ed installazioni tra Piazza Medicea e la Porta Sarzanese, composti e presentati da professionisti di primaria grandezza. "La partecipazione sentita di tante figure di spicco conferma la qualità e le potenzialità del... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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