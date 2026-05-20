Calciomercato Roma tutti pazzi per Ndoye | anche Inter e Napoli sull’esterno

Durante l’estate, la squadra di calcio della capitale dovrebbe cercare un nuovo esterno offensivo, che possa adattarsi allo stile di gioco del tecnico. La notizia ha attirato l’attenzione di diversi club di alto livello, tra cui l’Inter e il Napoli, che hanno mostrato interesse per lo stesso giocatore. Le trattative sono ancora in fase iniziale, ma la corsa all’esterno si sta facendo sempre più intensa, con vari club pronti a inserirsi per aggiudicarsi il calciatore.

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In estate la Roma andrà a caccia di un nuovo esterno offensivo che possa integrarsi al meglio nel pensiero di calcio di Gian Piero Gasperini. Dopo l’assalto fallito a Sancho lo scorso anno e con Zaragoza che ha collezionato solo 6 presenze da gennaio senza mai incidere, tra i nomi sondati dalla proprietà giallorossa ci sarebbe quello dell’ ex Bologna Ndoye, su cui cominciano a muoversi anche Inter e Napoli. Il Nottingham Forest non fa sconti. La possibile trattativa non sarebbe affatto in discesa, soprattutto considerando che il Nottingham Forest non sembra per nulla intenzionato a fare sconti. Al momento il club inglese non starebbe aprendo ad una cessione in prestito, rendendo molto più difficile la riuscita dell’operazione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, tutti pazzi per Ndoye: anche Inter e Napoli sull’esterno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ndoye in Serie A, ritorno a sorpresa: due squadre sull’esterno svizzero | CMDan Ndoye potrebbe tornare in Serie A in vista della prossima stagione con l’esterno svizzero che sarebbe finito nel mirino di due squadre italiane. Inter, torna di moda Ndoye: l’esterno lancia segnali da NottinghamA poche ore dalla firma d’autore contro la Germania, il nome di Dan Ndoye torna a gravitare prepotentemente nell’orbita di Viale della Liberazione. Mercato #Roma, tutti pazzi per #Wesley: i top club europei bussano alla porta giallorossa #ASRoma #Calciomercato pagineromaniste.com/mercato-roma-t… x.com