Calciomercato Roma d’obbligo una cessione | Koné il sacrificabile

In vista dell’ultima giornata di campionato, la Roma si prepara a definire le proprie strategie per il calciomercato estivo, con l’obiettivo di perfezionare la rosa in vista delle competizioni future. La qualificazione alla Champions League rimane ancora da conquistare e dipende dall’esito di questa partita decisiva. Tra i giocatori che potrebbero cambiare maglia, si fa il nome di un difensore centrale, considerato sacrificabile per fare spazio alle possibili acquisizioni. La sessione di mercato si avvicina e le trattative sono già in corso.

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Con una qualificazione in Champions League ancora da timbrare nell’ultima giornata di campionato, in casa Roma ci si proietta già verso ciò che potrebbe accadere nel corso dell’estate, dove tornerà ad essere protagonista il calciomercato. Oltre alle valutazioni riguardanti i possibili nuovi acquisti, a Trigoria servirà ragionare anche sulle cessioni, con la sensazione che un sacrificio debba essere messo in conto per poter avere maggior liquidità economica. La possibile partenza di un big non sarebbe dunque da escludere e in questa lista rientrerebbe anche Manu Koné. Il centrocampista francese, reduce da due grandi stagioni con la maglia della Roma, sarebbe l’indiziato numero uno per rimpolpare le casse giallorosse. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, d’obbligo una cessione: Koné il sacrificabile ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video INCONTRO CHIVU-DIRIGENZA: PRIORITÀ KONÈ PALESTRAJONES, MKHI, DE VRIJ, MARTINEZ... Sullo stesso argomento Calciomercato Roma, allarme bilancio: Koné e Ndicka verso la cessioneIl ritorno di Manu Koné agli ordini di Gian Piero Gasperini segna un paradosso nel finale di stagione della Roma. Calciomercato Roma: Angeliño smentisce richiesta cessione, Shomurodov scatta obbligo di riscattoRoma 22 aprile 2026 - Il futuro della Roma ha tante incertezze all'orizzonte e il mercato senza dubbio partirà con più interrogativi di certezze. #CalciomercatoRoma: Donyell #Malen è dell' #ASRoma! Con la vittoria della Coppa Italia da parte dell’Inter, la #Roma giocherà almeno l’Europa League la prossima stagione. Condizione che fa scattare l’obbligo di riscatto dell'attaccante olandese. #T x.com [Filippo Biafora] Claudio Ranieri ha deciso di dimettersi dal suo ruolo di consulente senior dell'AS Roma dopo conflitti con l'allenatore Gian Piero Gasperini. reddit Roma aritmeticamente in Europa League: Malen riscattatoGrazie alla sconfitta della Lazio in Coppa Italia contro l’Inter,la Roma da questa sera è aritmeticamente qualificata almeno in Europa League. Un dettaglio che avrà delle ripercussioni anche sul calci ... calciomercato.it Roma (almeno) in Europa League, c'è il riscatto di Malen: le news di calciomercatoLa sconfitta in finale di Coppa Italia della Lazio contro l’Inter rende certa la qualificazione dei giallorossi almeno in Europa League e di conseguenza fa scattare una delle condizioni pattuite a gen ... sport.sky.it