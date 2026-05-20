Il Milan ha mostrato interesse per José María Giménez, difensore dell'Atletico Madrid, nel calciomercato attuale. La trattativa riguarda il possibile trasferimento, valutando i costi e la fattibilità dell'operazione. Giménez ha una carriera consolidata in Spagna, con numeri significativi in termini di presenze e contributi difensivi. Tuttavia, ci sono anche aspetti negativi che vengono presi in considerazione nella valutazione. La società rossonera sta analizzando se il profilo del giocatore possa rispondere alle esigenze della squadra.

Il campionato sta ormai volgendo al termine, e il Milan continua a muoversi sul mercato alla ricerca di nuovo rinforzi d'esperienza per la retroguardia. Nelle ultime ore, infatti, è spuntato un nuovo nome nel taccuino rossonero: stiamo parlando di José María Giménez, difensore dell'Atletico Madrid. Ma chi è? Conosciamo meglio assieme il calciatore José María Giménez de Vargas è un difensore uruguaiano classe 1995, difensore dell'’Atletico Madrid e capitano della Nazionale uruguaiana. Parlando a livello contrattuale, il difensore centrale è legato ai Colchoneros fino al 30 giugno del 2028. Parlando di cifre, invece, il calciatore percepisce ben 6,2 milioni di euro, a cui poi si vanno ad aggiungere 1,5 milioni di bonus, per un totale di ben 7,8 milioni a stagione, decisamene troppi per le casse rossonere. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, spunta Gimenez per la difesa: carriera, costi e fattibilità

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