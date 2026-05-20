Calciomercato clamoroso Fullkrug | lo vuole il Venezia ma l’accordo taglia fuori il Milan

Sul fronte del calciomercato, si parla di un’operazione che coinvolge un attaccante tedesco nato nel 1992. Il Venezia ha mostrato interesse per il giocatore, che attualmente non ha ancora firmato con nessuna squadra. Nel frattempo, un'altra società, il Milan, sembra essere esclusa dall’accordo. La trattativa tra le parti è ancora in corso, ma non ci sono conferme ufficiali né dettagli sugli eventuali accordi.

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