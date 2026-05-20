Calciomercato clamoroso Fullkrug | lo vuole il Venezia ma l’accordo taglia fuori il Milan
Sul fronte del calciomercato, si parla di un’operazione che coinvolge un attaccante tedesco nato nel 1992. Il Venezia ha mostrato interesse per il giocatore, che attualmente non ha ancora firmato con nessuna squadra. Nel frattempo, un'altra società, il Milan, sembra essere esclusa dall’accordo. La trattativa tra le parti è ancora in corso, ma non ci sono conferme ufficiali né dettagli sugli eventuali accordi.
La deludente avventura di Niclas Fullkrug con la maglia del Milan è ormai ai titoli di coda, ma il suo futuro potrebbe essere ancora in Serie A. Secondo quanto riferito da 'Gianlucadimarzio.com', l'attaccante tedesco è finito nel mirino del Venezia. Il club lagunare, neopromosso in Serie A insieme al Frosinone (mentre si attendono i verdetti dei playoff di Serie B), vuole regalarsi un colpo di livello per centrare la salvezza e ha individuato nel centravanti rossonero il profilo ideale. L'operazione, però, si svilupperà sull'asse Londra-Venezia, tagliando fuori il Milan da qualsiasi tipo di incasso o plusvalenza. Il Milan aveva acquistato Fullkrug a gennaio in prestito dal West Ham, con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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